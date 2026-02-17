Der Förderverein Zukunft Stadtbad Halle lässt es zum Jubiläum richtig knallen. Die Nachfrage nach den Gedenkmünzen ist einen Tag nach der Ausgabe enorm. Warum ein Hocker aus Holz wichtig für den Verein ist.

110 Jahre Stadtbad Halle: So beliebt ist die Goldmünze zum Geburtstag

Halle (Saale)/MZ. - Die Jubilarin ist gerade nicht ganz fit und befindet sich sozusagen in der Reha. Doch der Förderverein Zukunft Stadtbad hat der historischen Schwimmhalle zum 110. Geburtstag trotz der großangelegten Sanierungsarbeiten eine Feier ausgerichtet: im Ausweichquartier des Vereins, dem „Statt-Bad“ in der Schmeerstraße.