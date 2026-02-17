Michael Knoth aus Neugattersleben, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins, blickt auf die Einschränkungen durch die Vogelgrippe und was der Verein für 2026 plant.

Michael Knoth hat sich auf die Zucht von zwei Taubenrassen spezialisiert: Modeneser Schietti (auf dem Foto) und Mittelhäuser.

Neugattersleben/MZ. - „Dieser schöne Vogel der Rasse Modeneser Schietti ist vier Jahre alt“, sagt Michael Knoth stolz und hält die gescheckte Taube behutsam in den Händen. Der Vorsitzende des Geflügelzüchtervereins Neugatterleben fügt hinzu: „Dies ist eine der beiden Hauptrassen, die ich züchte und mit denen ich an Ausstellungen teilnehme.“ Seit etwa 50 Jahren widmet sich Michael Knoth der Geflügelzucht, seit 1987 steht er dem Verein als Vorsitzender vor. Für ihn ist die Zucht nicht nur ein Hobby, sondern eine Berufung. Doch die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Vor allem die immer wieder auftretende Vogelgrippe stellt Züchter vor große Herausforderungen.