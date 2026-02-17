Die Ascherslebener Kita Bummi wurde vor 60 Jahren eröffnet. Zum Geburtstag gestaltet die Theatergruppe aus Eltern ein Märchen für Erwachsene. Warum die böse Königin auf Schneewittchen neidisch ist.

Seit 60 Jahren ist Ascherslebener Kita „Bummi“ ein Ort der ersten Male

Eltern gestalten Theater: Schneewittchen (2. v. l.) heiratet ihren kleinen König (li.). Die böse Königin mit ihrem frechen Spiegel ärgert sich.

Aschersleben/MZ - Wenn das wachgeküsste Schneewittchen zwei Meter groß ist und der Prinz aus dem Nachbarreich – ein „Follower der ersten Stunde“ – nur 1,50 Meter misst und sie heiraten will, könnte das ein Problem sein. Nicht jedoch in der Kindertagesstätte Bummi in Aschersleben: Dort bekommt der Prinz einfach eine Leiter, um Nico Nagel als Schneewittchen auf Augenhöhe küssen zu können.