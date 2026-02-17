weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Allstedter Gesellenverein: Fastnacht mit dem Gesellenverein in Allstedt - diesmal ist es anders

Immer am Fastnachtsdienstag bitten die Allstedter Gesellen zum Stelldichein. Diesmal gab es dabei einen Bruch mit der Tradition.

Von Grit Pommer 17.02.2026, 18:15
Das Gruppenfoto des Vereins hat schon lange Tradition. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Die schwarzen Anzüge und schneeweißen Handschuhe, die rot-weißen Schärpen und der große schwarze Zylinder mit der aktuellen Jahreszahl 2026, das gemeinsame Gruppenfoto und das Ausrufen und Hochlebenlassen der Altgesellen - vieles ist an diesem Fastnachts-Dienstagmorgen in Allstedt genau so wie seit fast 180 Jahren.