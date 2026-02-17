Immer am Fastnachtsdienstag bitten die Allstedter Gesellen zum Stelldichein. Diesmal gab es dabei einen Bruch mit der Tradition.

Fastnacht mit dem Gesellenverein in Allstedt - diesmal ist es anders

Das Gruppenfoto des Vereins hat schon lange Tradition.

Allstedt/MZ. - Die schwarzen Anzüge und schneeweißen Handschuhe, die rot-weißen Schärpen und der große schwarze Zylinder mit der aktuellen Jahreszahl 2026, das gemeinsame Gruppenfoto und das Ausrufen und Hochlebenlassen der Altgesellen - vieles ist an diesem Fastnachts-Dienstagmorgen in Allstedt genau so wie seit fast 180 Jahren.