Um emotionale Erlebnisse als Notarzt zu verarbeiten, schreibt der Kliekener Gabor Juhasz sie auf. Warum er sein Buch nun zum zweiten Mal veröffentlicht.

Klieken/MZ. - Die allererste Patientin, die Gabor Juhasz, der als Intensivmediziner und Notarzt tätig ist, verloren hat, werde er nie vergessen. „Es war das letzte Zimmer und das letzte Bett auf meinem Nachtrundgang gegen 3 Uhr“, erinnert sich der Kliekener. Zunächst schien alles gut zu sein. Die 82-jährige Patientin, die kurz zuvor operiert worden war, sei ansprechbar gewesen und hatte keine außergewöhnlichen Beschwerden. „Plötzlich verdrehte sie aber die Augen und fiel im Bett um. Keine Atmung. Kein Kreislauf.“ Es folgen dramatische Stunden.