Die erste Frau an der Spitze will als Superintendentin gleich mal den ganzen Kirchenkreis kennenlernen, bei einem Prozess mit Demo vor dem Amtsgericht wehrt sich eine WG weiter gegen die Räumung, OB Alexander Vogt feiert mit 220 Gästen seinen Neujahrsempfang: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 18. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 17. Februar.

7.25 Uhr – Olympia: Halle jubelt über Bob-Silber

Mit Thorsten Margis und Alexander Schüller hat der SV Halle in Italien zwei heiße Eisen im Feuer. Einer hat bereits eine Top-Leistung geliefert, was auch Schwimmstar Paul Biedermann begeistert.

Party in der Kneipe: Halle jubelt über Silber für Bob-Anschieber Alexander Schüller

Jubel im Tomic in Halle über Deutschlands Bob-Fahrer und Silber für Alexander Schüller. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Wenn ein Albtraum Wirklichkeit wird

6.32 Uhr – Erste Frau an der Spitze wandert im Kirchenkreis

Ute Niethammer ist die erste Frau an der Spitze der Kirchenverwaltung in Halle und dem nördlichen Saalekreis. Die 55-Jährige aus Baden überrascht mit ungewöhnlichen Plänen, wie sie Land und Leute kennenlernen möchte.

Neue Leitung in Halle: Superintendentin will im Kirchenkreis auf Reisen gehen

Ute Niethammer ist die neue Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. (Foto: Silvia Zöller)

6.16 Uhr – Prozess um Räumung von WG vor Gericht

Eine siebenköpfige Wohngemeinschaft will sich nicht aus ihrer Wohnung klagen lassen. Dafür gibt es Solidaritätsbekundungen vor dem Gericht. Und ein Angebot im Gerichtssaal, welches sie doch noch zum Auszug bewegen soll.

Die sieben Mieter aus der Wohngemeinschaft und ihr Anwalt: Bei der Verhandlung im Amtsgericht mussten sie anwesend sein. (Foto: Denny Kleindienst)

5.53 Uhr – So war der Neujahrsempfang von OB Vogt

Sein Amtsvorgänger hatte darauf verzichtet, Oberbürgermeister Alexander Vogt lud nun wieder zum Neujahrsempfang ins Stadthaus ein. Auf der Gästeliste standen namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Nach 14 Jahren Pause: Neujahrsempfang der Stadt Halle für 220 Gäste

Rund 220 Gäste waren am Montagabend zum Neujahrsempfang der Stadt gekommen. (Foto: Jonas Nayda)

