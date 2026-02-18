weather schneeschauer
  4. Erste Frau an der Spitze: Neue Leitung in Halle: Superintendentin will im Kirchenkreis auf Reisen gehen

Ute Niethammer ist die erste Frau an der Spitze der Kirchenverwaltung in Halle und dem nördlichen Saalekreis. Die 55-Jährige aus Baden überrascht mit ungewöhnlichen Plänen, wie sie Land und Leute kennenlernen möchte.

Von Silvia Zöller 18.02.2026, 05:55
Ute Niethammer ist die neue Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. (Foto: Silvia Zöller)

Halle (Saale)/MZ. - In Berlin gibt es sie schon, auch in Köln oder im evangelischen Kirchenkreis Uckermark: Frauen als geistliche Leitung der regionalen evangelischen Kirchen. Am 28. Februar wird die promovierte Theologin Ute Niethammer als erste Frau in das Amt der Superintendentin des Kirchenkreises Halle-Saalkreis eingeführt.