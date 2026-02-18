Trotz Schnee und leichtem Frost wird Einetalbrücke weiter gebaut. Wie die Brückenbauer im „Taktschiebeverfahren“ arbeiten und wie das tonnenschwere Bauwerk über die Pfeiler gleitet.

Wie Stahlbetonkoloss bei Westdorf mit 401 Meter Länge langsam über das Einetal geschoben wird

Aus dem Beton des jüngsten „Takes“ ragen die überlappenden Bewehrungsstahlenden und die Spannstähle in den Schläuchen.

Aschersleben/MZ - Ein leises Summen und Knirschen ist zu hören. Nur der Blick auf die Kante des Beton-Ungetüms verrät, dass es sich zentimeterweise – wie eine überdimensionale Schildkröte mit Igelstacheln aus meterlangem Bewehrungsstahl – aus seinem Bau schiebt. Immer 30 Zentimeter, dann eine Pause, in der die Presse herunter- und zurückfährt. Seit einigen Monaten wird jeden Montag über dem Einetal kaum sichtbar geschoben. Je 20 Meter der neuen 401 Meter langen Brücke werden im sogenannten Taktschiebeverfahren über das Tal geschoben.