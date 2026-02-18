Sportler starten Spendenaktion SV Eintracht Kreisfeld: Warum bisheriges Vereinsdomizil dringend ersetzt werden muss

Die Fördermittel für den dringend erforderlichen Neubau eines Sporthauses für den SV Eintracht Kreisfeld sind gewährt. Nun muss der Verein die Eigenmittel zusammentragen. Wie Interessenten das Vorhaben finanziell im Internet unterstützen können.