Feuerwehreinsatz Einsatz der Drehleiter führt in Aschersleben im Bereich Breite Straße zu Behinderungen
Die Ascherslebener Feuerwehr hat im Bereich der Wilhelmstraße/Breite Straße den Rettungsdienst des ASB unterstützt. Dies führte im Stadtzentrum zu Behinderungen.
Aschersleben/MZ/fge - Zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist es am Mittwoch in der Ascherslebener Innenstadt im Bereich Breite Straße/Wilhelmstraße gekommen. Gegen elf Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert.