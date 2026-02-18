Die Ascherslebener Feuerwehr hat im Bereich der Wilhelmstraße/Breite Straße den Rettungsdienst des ASB unterstützt. Dies führte im Stadtzentrum zu Behinderungen.

Einsatz der Drehleiter führt in Aschersleben im Bereich Breite Straße zu Behinderungen

In der Ascherslebener Wilhelmstraße führte ein Feuerwehreinsatz zu Behinderungen.

Aschersleben/MZ/fge - Zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist es am Mittwoch in der Ascherslebener Innenstadt im Bereich Breite Straße/Wilhelmstraße gekommen. Gegen elf Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert.