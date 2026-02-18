Im Süden von Dessau hat es am Dienstagabend einen Unfall gegeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Skoda kracht gegen einen Wegweiser - Zwei Verletzte bei Unfall in der Dessauer Heidestraße

Nach dem Unfall in der Heidestraße wird der Skoda am späten Dienstagabend abgeschleppt.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Dessauer Heidestraße sind am Dienstagabend, 17. Februar, zwei Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer gegen 20.15 Uhr die Heidestraße in Richtung Stadtzentrum befahren. Etwa 100 Meter vor der Argenteuiler Straße war der Mann vermutlich aus gesundheitlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Wegweiser kollidiert.

Der Fahrer sowie die 27-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Heidestraße musste für etwa eine Stunde von der Argenteuiler Straße aus gesperrt werden, bis die Unfallstelle beräumt war. Den entstandene Sachschaden schätzten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 20.000 Euro. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde gegen 22 Uhr abgeschleppt.