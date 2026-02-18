Neue Chorleiterin Begitta van de Ven will ihre Begeisterung für Musik an die Kinder im Cantalino-Chor in Bernburg weitergeben
Schon an diesem Freitag hat der Chor im Bernburger Theater bei der „Odyssee“ seinen ersten großen Auftritt.
Bernburg/MZ. - Singen macht glücklich. Das können alle bestätigen, die schon mal laut im Auto oder gemeinsam mit vielen Menschen gesungen haben. Begitta van de Ven formuliert es so: Singen sei für sie Ruhe, Freude und Entspannung. Die 23-Jährige singt seit frühester Kindheit und hat schon in mehreren Chören gesungen. Seit Herbst vergangenen Jahres leitet sie nun sogar selbst einen: den Bernburger Cantalino-Kinderchor, den es vor Jahren schon einmal gab, der dann aber irgendwann nicht mehr existierte. Nun wird er von Begitta van de Ven, auch in Hinblick auf den Sachsen-Anhalt-Tag, wiederbelebt. Jeden Freitag ab 15.30 Uhr proben zwischen acht und 15 Kinder im Konzertsaal des Metropols.