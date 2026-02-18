Schon an diesem Freitag hat der Chor im Bernburger Theater bei der „Odyssee“ seinen ersten großen Auftritt.

Begitta van de Ven will ihre Begeisterung für Musik an die Kinder im Cantalino-Chor in Bernburg weitergeben

Bernburg/MZ. - Singen macht glücklich. Das können alle bestätigen, die schon mal laut im Auto oder gemeinsam mit vielen Menschen gesungen haben. Begitta van de Ven formuliert es so: Singen sei für sie Ruhe, Freude und Entspannung. Die 23-Jährige singt seit frühester Kindheit und hat schon in mehreren Chören gesungen. Seit Herbst vergangenen Jahres leitet sie nun sogar selbst einen: den Bernburger Cantalino-Kinderchor, den es vor Jahren schon einmal gab, der dann aber irgendwann nicht mehr existierte. Nun wird er von Begitta van de Ven, auch in Hinblick auf den Sachsen-Anhalt-Tag, wiederbelebt. Jeden Freitag ab 15.30 Uhr proben zwischen acht und 15 Kinder im Konzertsaal des Metropols.