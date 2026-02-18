EIL:
Sanierung der Autobahn GmbH A36 wird zur Mega‑Baustelle: Harz‑Pendler müssen sich auf lange Sperrungen einstellen
Für Autofahrer im Harz wird die A36 im Jahr 2026 zur Geduldsprobe: Eine Großbaustelle bei Wernigerode mit gesperrten Spuren und Abfahrten steht bevor. Was die Autobahn GmbH plant.
Aktualisiert: 18.02.2026, 16:55
Wernigerode. - Über Fahrbahnschäden und ein Tempolimit von nur 80 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 36 zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz beschweren sich Autofahrer seit Langem. Nun wird der gut zwölf Kilometer lange Abschnitt zur Mega-Baustelle – mit Sperrungen und wechselnden Verkehrsführungen.