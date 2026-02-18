Unbekannte sind am Dienstagabend in eine Firma bei Naumburg eingebrochen und haben zehn Kettensägen gestohlen. Zeugen nahmen die Verfolgung auf – dabei warfen die Täter Teile der Beute aus dem Auto. Neun Sägen tauchten so wieder auf, die drei Männer entkamen jedoch zu Fuß. Die Polizei ermittelt.

Naumburg/tra - In eine Firma in einem Ortsteil von Naumburg ist am Dienstagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden zehn Kettensägen gestohlen. Zeugen hatten beobachtetet, wie sich gegen 22.30 Uhr zwei Pkw vom Tatort entfernten und folgten einem dieser Autos. Während der Nachfahrt stellten sie fest, dass die Täter Teile des Diebesguts aus dem Auto warfen. So konnten neun Kettensägen wieder aufgefunden werden.

In Mücheln hielten die drei unbekannten Männer an und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung, den Pkw ließen sie zurück. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Sie wurden zuvor von einem Pkw in Wethau entwendet. Die Kripo sicherte umfangreich Spuren und beschlagnahmte den Pkw. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern dauern an.