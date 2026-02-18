Nach Stellungnahme von Kay Lorenz zum Regierungsprogramm-Entwurf der AfD Sachsen-Anhalt setzt sich der Bernburger Stadtrat Kai Mehliß inhaltlich mit den kritisierten Vorschlägen auseinander.

Die AfD will den 156-seitigen Entwurf ihres Regierungsprogramms für Sachsen-Anhalt im April in Magdeburg diskutieren und beschließen.

Bernburg/MZ. - Die Kritik des Kreiselternratsvorsitzenden Kay Lorenz am Entwurf des AfD-Regierungsprogramms (MZ berichtete) steht nun selbst in der Kritik. „Bildungspolitische Beiträge müssen sich daran messen lassen, ob sie Lösungen anbieten oder lediglich politische Deutungen verstärken. Der vorliegende Text wirkt weniger wie eine fachliche Analyse als vielmehr wie ein parteipolitischer Kommentar. Zahlreiche Wertungen bleiben unbegründet, zentrale Thesen werden nicht mit konkreten Konzepten oder umsetzbaren Maßnahmen unterlegt“, bewertet Kai Mehliß, Berufsschullehrer und Stadtrat der Bernburger Bürgerschaft, die Stellungnahme von Kay Lorenz, der selbst für die Linke zur Landratswahl kandidiert.