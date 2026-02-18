Auf dem Gelände der ehemaligen Königspfalz Helfta entsteht in den nächsten Jahren ein touristischer „Erlebnisort“. Parallel dazu werden die Forschungsgrabungen fortgesetzt.

Archäologische Grabungen auf der Königspfalz gehen weiter

Die Königspfalz Helfta befand sich auf der sogenannten Kleinen Klaus zwischen Windmühlenweg und Hüttengrund.

Eisleben/MZ - Ein „Erlebnisort“ für Touristen, Bürger und Schulklassen soll es werden, das Freilichtmuseum Königspfalz Helfta. In diesem Jahr wird zunächst der Windmühlenweg als Zufahrt ausgebaut. 2027 sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen. Parallel dazu werden die archäologischen Grabungen fortgesetzt.