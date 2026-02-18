Quedlinburg rückt wieder bundesweit ins Rampenlicht: Das ZDF überträgt erneut einen Gottesdienst aus der St.-Nikolai-Kirche. Ein engagiertes Team arbeitet an der Vorbereitung der 45-Minuten-Sendung, deren Thema einen ebenso aktuellen wie berührenden Gottesdienst verspricht.

Pfarrerin Franziska Junge und ein eingespieltes, engagiertes Team bereiten aktuell wieder einen ZDF-Fernsehgottesdienst vor - den inzwischen fünften, der aus St. Nikolai in Quedlinburg übertragen wird.

Quedlinburg/MZ. - In wenigen Wochen werden Menschen in ganz Deutschland nach Quedlinburg blicken: Erneut wird aus der St.-Nikolai-Kirche ein ZDF-Fernsehgottesdienst live übertragen – zum inzwischen fünften Mal gestaltet durch die Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg. „Ich bin ganz stolz“, sagt Pfarrerin Franziska Junge, „wir spielen da in einer Liga mit ganz großen Gemeinden, die ganz andere Ressourcen haben.“ Übertragungen gab es 2026 beispielsweise bereits aus Hamburg und Hannover; geplant sind sie unter anderem noch aus Nürnberg, Berlin und Stuttgart.