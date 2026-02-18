Die Hochzeitsplanerin Jenny Falke will Paaren die Möglichkeit bieten, hoch oben über der Saale und mit schönem Blick auf Halle zu heiraten. Wie das Ja-Wort auf Burg Giebichenstein aussehen soll.

Heiraten mit Blick über Halle: Hochzeitsplanerin macht Freie Trauungen auf der Oberburg möglich

So könnte die Gestaltung während einer Freien Hochzeit aussehen: Die Terrasse der Oberburg bietet Platz für bis zu 50 Personen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Oberburg der Burg Giebichenstein ist zweifellos ein besonderer Ort, dem eine ganz eigene Magie innewohnt. „Hoch oben über der Saale, umgeben von Geschichte und Natur“, wie Jenny Falke es ausdrückt, ist die Oberburg für sie denn auch „eine der schönsten und emotionalsten Traulocations der Region“.