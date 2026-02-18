Der ehemalige Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten der Stadt Halle ist jetzt vom Amtsgericht verurteilt worden. Der Richter sprach bei der Urteilsverkündung von „Dreistigkeit“.

Halle (Saale)/MZ. - Der ehemalige Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten (EB Kita) der Stadt Halle ist am Mittwoch vor dem Amtsgericht wegen Untreue verurteilt worden. Laut dem Richter hat er der Stadt Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht und sei dabei auch noch „dreist“ vorgegangen. Der Fall zeigt, was passieren kann, wenn Führungspersonen offensichtlich etwas das Maß verlieren.