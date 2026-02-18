Seit Herbst 2024 unterstützen Telenotärzte von der Leitstelle in Halle aus per Videotelefonie Rettungssanitäter bei Einsätzen in Halle, dem Saalekreis und Mansfeld-Südharz. So muss nicht bei jedem Einsatz ein Notarzt vor Ort sein. Der Saalekreis zieht ein positives Fazit. Doch bisher ist das Ganze nur ein Modellprojekt – wie es nun weitergeht.

Seit anderthalb Jahren helfen sogenannte Telenotärzte aus der Ferne nicht-ärztlichem Rettungsdienstpersonal bei Einsätzen im Saalekreis, in Mansfeld-Südharz und in Halle.

Saalekreis/MZ. - Seit Herbst 2024 helfen sogenannte Telenotärzte den Rettungsdienstsanitätern im Saalekreis bei der Versorgung von Patienten – und das, ohne direkt vor Ort zu sein, wie der Name schon vermuten lässt. Mittels Telefon- beziehungsweise Videoschalte bewerten die Telenotärzte aus der Ferne die Untersuchungsbefunde, unterstützen bei der Frage nach Einsatz und Einsatzmenge von Medikamenten und beraten die Vor-Ort-Einsatzkräfte, ob der Patient etwa ins Krankenhaus gebracht werden sollte oder nicht.