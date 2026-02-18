weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Seit 2024 in Halle, Saalekreis und Mansfeld-Südharz: Saalekreis zieht positives Fazit zum Pilotprojekt Telenotärzte

Seit 2024 in Halle, Saalekreis und Mansfeld-Südharz Saalekreis zieht positives Fazit zum Pilotprojekt Telenotärzte

Seit Herbst 2024 unterstützen Telenotärzte von der Leitstelle in Halle aus per Videotelefonie Rettungssanitäter bei Einsätzen in Halle, dem Saalekreis und Mansfeld-Südharz. So muss nicht bei jedem Einsatz ein Notarzt vor Ort sein. Der Saalekreis zieht ein positives Fazit. Doch bisher ist das Ganze nur ein Modellprojekt – wie es nun weitergeht.

Von Luise Mosig 18.02.2026, 20:45
Seit anderthalb Jahren helfen sogenannte Telenotärzte aus der Ferne nicht-ärztlichem Rettungsdienstpersonal bei Einsätzen im Saalekreis, in Mansfeld-Südharz und in Halle.
Seit anderthalb Jahren helfen sogenannte Telenotärzte aus der Ferne nicht-ärztlichem Rettungsdienstpersonal bei Einsätzen im Saalekreis, in Mansfeld-Südharz und in Halle. (Symbolfoto: IMAGO/Panama Pictures)

Saalekreis/MZ. - Seit Herbst 2024 helfen sogenannte Telenotärzte den Rettungsdienstsanitätern im Saalekreis bei der Versorgung von Patienten – und das, ohne direkt vor Ort zu sein, wie der Name schon vermuten lässt. Mittels Telefon- beziehungsweise Videoschalte bewerten die Telenotärzte aus der Ferne die Untersuchungsbefunde, unterstützen bei der Frage nach Einsatz und Einsatzmenge von Medikamenten und beraten die Vor-Ort-Einsatzkräfte, ob der Patient etwa ins Krankenhaus gebracht werden sollte oder nicht.