Merseburg/MZ. - Hartmut Stefani wird der Erste sein. Der Leiter des Notfallzentrums am Basedow-Klinikum und ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Saalekreis übernimmt am 1. Oktober die Premierenschicht als Telenotarzt in Sachsen-Anhalt. Sein Einsatzort wird die Leitstelle in Halle-Neustadt. Dort ist das Modellprojekt der Stadt Halle, dem Saalekreis und Mansfeld-Südharz angesiedelt. Seit Mittwochnachmittag steht fest, das dieses Projekt wie geplant starten kann. Denn mit dem Okay des Kreistages des Saalekreis können nun alle Beteiligten die notwendige Zweckvereinbarung unterzeichnen. Das grüne Licht des Landes für den Versuch, der für 24 Monate von den Krankenkassen bezahlt wird, gibt es schon seit dem Frühjahr.

