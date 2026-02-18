weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Urteil am Landgericht Halle gefällt: Gerbstedt: Messerangreifer erhält acht Jahre und sechs Monate Haft

Das Landgericht Halle stuft die Messerattacke im Juni 2025 im Wohnhaus des Opfers als spontane, gefährliche Körperverletzung ein – nicht als versuchtes Tötungsdelikt. Entsprechend fällt das Strafmaß aus.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 18.02.2026, 22:32
Hinter dieser Tür im Landgericht Halle wurde das Urteil gegen den Messerstecher von Gerbstedt gesprochen.
Gerbstedt/Halle/MZ - Acht Jahre und sechs Monate Haft für einen räuberischen Angriff und eine gefährliche Körperverletzung - so lautet das Urteil gegen den Messerstecher von Gerbstedt.