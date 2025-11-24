Nach einer blutigen Messerattacke in Gerbstedt und einem Raubversuch in Halle steht der Angeklagte in Halle vor Gericht. Ihm drohen mindestens fünf Jahre Haft.

Noch fünf weitere Prozesstage sind im Fall der Messerstecherei in Gerbstedt am Landgericht in Halle im Saal 141 angesetzt.

Gerbstedt/Halle/MZ - Es gibt Verletzungen bei Opfern von Straftaten, die sind sichtbar. Und welche, die sieht man nicht. Die spürt nur die betroffene Person. Da offenbaren sich wie im Falle jenes Mannes, dessen Auto der mutmaßliche Messerstecher von Gerbstedt in Halle an einer auf Rot stehenden Ampel kapern wollte, erst vor Gericht, wie folgenreich das Geschehen für ihn geworden ist. Denn als Zeuge ist er von der Polizei nie befragt worden.