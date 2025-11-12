Für das Freilichtmuseum Königspfalz Helfta liegt jetzt ein Entwurf für den Bebauungsplan vor. Eine künstlerische Installation soll die Dimensionen der einstigen Radegundekirche zeigen.

Hinter den Eingangsgebäuden erhebt sich die Stahlskulptur, die die Kirche symbolisieren soll.

Eisleben/MZ. - Wie kann etwas, das nicht mehr da ist, trotzdem erlebbar gemacht werden? Mit dieser Frage hat sich das Planungsteam für das Freilichtmuseum Königspfalz Helfta intensiv beschäftigt. Denn von der einst bedeutenden Ottonen-Pfalz aus dem 10. Jahrhundert sind nur noch Grundmauern vorhanden, die in den vergangenen Jahren bei mehreren archäologischen Forschungsgrabungen freigelegt und untersucht worden sind. Mit Mitteln aus dem Strukturwandelprogramm soll auf dem rund neun Hektar großen Gelände zwischen dem Windmühlenweg, dem Hüttengrund und der Bahnstrecke ein Freilichtmuseum entstehen.