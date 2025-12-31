Die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt muss schließen: Der Landkreis streicht die Finanzierung. Hier kommen die Politiker zu Wort, die im Ausschuss über die Kürzungen abgestimmt haben.

Hettstedter Jugendeinrichtung „Leuchte“ vor dem Aus: Jetzt reden die Politiker

Betreuer, Kinder und Jugendliche drücken aus, was sie von dem Aus ihrer „Leuchte“ halten.

Hettstedt/MZ. - „Ich empfinde die Schließung als eine Schande. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sollten öffentlich Stellung beziehen und die Verteilung der Gelder gehört öffentlich und transparent gemacht“, hat eine Userin unter dem in den sozialen Medien geposteten MZ-Beitrag „Aus für die Jugendeinrichtung Leuchte in Hettstedt schlägt hohe Wellen“ geschrieben.