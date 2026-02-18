Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um das Mildenseer Kreuz. Den Ortschaftsrat beruhigt das aber nicht.

Längeres Grün am Mildenseer Kreuz „reicht nicht“ - Ortschaftsrat erneuert Forderung nach Rotblitzer

Am Mildenseer Kreuz gibt es immer wieder schwere Unfällt.

Mildensee/MZ. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee begrüßen die seit einigen Monaten verlängerte Grünphase für Fußgänger und Radfahrer, die die B185 auf Höhe der Ortseinfahrt Breitscheidstraße kreuzen, sie fordern aber dennoch Tempo bei weiteren geforderten Maßnahmen.