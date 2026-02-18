Gefährliche Kreuzung an B185 Längeres Grün am Mildenseer Kreuz „reicht nicht“ - Ortschaftsrat erneuert Forderung nach Rotblitzer
Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um das Mildenseer Kreuz. Den Ortschaftsrat beruhigt das aber nicht.
Aktualisiert: 18.02.2026, 19:34
Mildensee/MZ. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee begrüßen die seit einigen Monaten verlängerte Grünphase für Fußgänger und Radfahrer, die die B185 auf Höhe der Ortseinfahrt Breitscheidstraße kreuzen, sie fordern aber dennoch Tempo bei weiteren geforderten Maßnahmen.