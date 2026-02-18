weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Tourismus im Südharz Heimkehle bei Uftrungen bleibt ab sofort geschlossen - Dauer nicht absehbar

Gemeinde Südharz muss bergrechtliche und naturschutzfachliche Auflagen einhalten. Das Informationszentrum mit verschiedenen Ausstellungsbereichen öffnet wie üblich.

Von Helga Koch 18.02.2026, 18:15
Die Heimkehle bei Uftrungen, eine der größten Gipskarsthöhlen Deutschlands, bleibt vorübergehend für Besucher geschlossen. Foto: Maik Schumann

Uftrungen/MZ. - Gut, dass die Winterferien - zumindest in Sachsen-Anhalt - schon vorüber sind: Die Heimkehle bei Uftrungen, die zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region gehört, bleibt ab sofort geschlossen. Das hat die Gemeindeverwaltung Südharz am Mittwoch auf Anfrage bestätigt.