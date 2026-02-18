Gemeinde Südharz muss bergrechtliche und naturschutzfachliche Auflagen einhalten. Das Informationszentrum mit verschiedenen Ausstellungsbereichen öffnet wie üblich.

Uftrungen/MZ. - Gut, dass die Winterferien - zumindest in Sachsen-Anhalt - schon vorüber sind: Die Heimkehle bei Uftrungen, die zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region gehört, bleibt ab sofort geschlossen. Das hat die Gemeindeverwaltung Südharz am Mittwoch auf Anfrage bestätigt.