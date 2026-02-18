Bad Schmiedeberg wartet mit guten und problematischen Zahlen auf, was die Entwicklung der Bevölkerung betrifft. Was die Daten aus dem vergangenen Jahr verraten.

Deutlich weniger Geburten, dafür mehr Zuzug als Wegzug

Bad Schmiedeberg/MZ. - Die gute Nachricht lautet: Es gab im vergangenen Jahr in Bad Schmiedeberg mehr Zuzüge als Wegzüge. Bürgermeisterin Heike Dorczok verweist auf 297 Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in die Einheitsgemeinde verlegt haben. Denen stehen lediglich 268 Personen gegenüber, die sich 2025 verabschiedeten aus dem Raum Bad Schmiedeberg. Eine weitere statistische Größe sind die Umzüge innerhalb der Einheitsgemeinde: Immerhin 211 wurden registriert.