Wie viele zoologische Gärten kämpft auch der Bergzoo mit einem spürbaren Besucherrückgang. Der hat in diesem Winter auch die Lichterwelten voll erwischt. Zoodirektor Dennis Müller nimmt kein Blatt vor den Mund. Was das für die Zukunft bedeuten könnte.

Bergzoo in Halle: Stehen die Magischen Lichterwelten vor dem Aus?

Der Winter machte den Lichterwelten zu schaffen.

Halle (Saale)/MZ. - Mittwochmorgen tanzen Schneeflocken über dem Reilsberg in Halle. Die Frau am Empfang im Bergzoo hat einen Wunsch: „Bitte nehmen Sie das Wetter mit“, sagt sie zu Besuchern. Der Winter mit viel Schnee, Eis und zum Teil knackigen Minustemperaturen macht Halles Touristenattraktion Nummer eins mächtig zu schaffen. Möglicherweise mit dramatischen Folgen.