Zum Beginn der Winterferien blickt der Bergzoo Halle auf die Besucherzahlen. Wieso die nicht ganz wie erwartet ausfallen und warum man dennoch optimistisch auf die kommenden Wochen schaut.

Verschneites Fantasy Island im Zoo Halle: Bilanz zur Halbzeit - Was mit den Figuren nach Ausstellungsende passiert

Schnee im Reich der Trolle: Tom Bernheim, Zoosprecher und Ideengeber der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle, zieht nach sieben Wochen eine erste Besucherbilanz.

Halle (Saale)/MZ. - Poseidon und Riesenkrake, Zauberer, Magier, Zwerge und Elfen - sie alle tragen in diesen Tagen dicke weiße Mützen: Schnee liegt über Fantasy Island. Die Magischen Lichterwelten auf dem Reilsberg haben sich in ein Winter-Wunderland verwandelt, in dem Besucher staunend vor den leuchtenden Schaubildern stehen. Nach sieben Wochen, etwas mehr als Halbzeit bei den Lichterwelten, zieht das Zoo-Team eine Zwischenbilanz.