Nach dem Jahreswechsel herrscht in den Jessener Fitness-Studios viel Betrieb. Sport gehört zu den häufigsten guten Vorsätzen. Was Trainer empfehlen und der Chef bemerkenswert findet.

Chef Oliver Göttert (2. v. l.) stehen in den Studios Jessen und Torgau unter anderem die Fitness-Trainer/-innen Vanessa Eckert, Gabi Schugk, Leon Wunderlich und Claudia Schulz (v. l.) zur Verfügung. Nach dem Jahreswechsel sind ihre Expertenratschläge vor allem bei Neueinsteigern gefragt.

Jessen/MZ. - Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. Gesunde Ernährung in Verbindung mit Alkoholverzicht und Sport stehen in den persönlichen Rankinglisten ganz oben. „Der Zulauf im Januar ist deutlich zu spüren“, sagt Fitness-Trainerin Claudia Schulz, die mit 30 Jahren im Job einen großen Erfahrungsschatz besitzt. Neben Rückkehrern begrüßt sie nach dem Jahreswechsel auch viele Neueinsteiger im Jessener „Injoy“, denen es vor allem darum geht, mit Sport unter professioneller Anleitung ihre Körper in Schwung beziehungsweise in Form zu bringen.