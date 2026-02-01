Start-up aus Gerbstedt Neues Bahn-Start‑up macht ernst: Erste Gespräche mit Investoren und Industrie stehen an
Die neu gegründete EEP aus Gerbstedt bereitet erste Gespräche mit Bahnindustrie und Investoren vor. Was das Unternehmen plant, welche Schritte jetzt anstehen und welche Strecke wiederbelebt werden soll.
Gerbstedt/MZ - Die neu gegründete EEP Europäische Eisenbahn Projektgesellschaft UG aus Gerbstedt wird in der kommenden Woche erste Gespräche mit der Bahnindustrie führen, war von Guido Koch, CPO und COO des jungen Unternehmens, zu erfahren. Auch erste Termine mit Investoren seien geplant.