Die neu gegründete EEP aus Gerbstedt bereitet erste Gespräche mit Bahnindustrie und Investoren vor. Was das Unternehmen plant, welche Schritte jetzt anstehen und welche Strecke wiederbelebt werden soll.

Neues Bahn-Start‑up macht ernst: Erste Gespräche mit Investoren und Industrie stehen an

Am Bahnhof Gerbstedt kommt derzeit kein Zug an. Ob sich das bald ändert? Die neue gegründete Eisenbahn Projektgesellschadt hat jedenfalls Pläne dafür.

Gerbstedt/MZ - Die neu gegründete EEP Europäische Eisenbahn Projektgesellschaft UG aus Gerbstedt wird in der kommenden Woche erste Gespräche mit der Bahnindustrie führen, war von Guido Koch, CPO und COO des jungen Unternehmens, zu erfahren. Auch erste Termine mit Investoren seien geplant.