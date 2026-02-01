Die ursprünglich von der Stadt Sangerhausen beschlossene Satzung sichert ihr immer mindestens die Hälfte der Stimmen. Dabei hat sich die Struktur des Verbands geändert.

Der Wasserverband Südharz versorgt Einwohner aus sechs Mitgliedskommunen mit Trinkwasser.

Sangerhausen/MZ. - Alles andere wäre ein Wunder gewesen: Das Feststellen der für 2026 geltenden Mitgliederstimmen beim Wasserverband Südharz hat auch diesmal in der ersten Verbandssitzung des neuen Jahres für Unmut gesorgt. Südharz' Vertreter, Bürgermeister Peter Kohl (parteilos), regte an, das Thema erneut zu diskutieren.