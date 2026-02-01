Die Arbeitsagentur hat einen Rückblick auf das Jahr 2025 gegeben. Dabei spielten auch Insolvenzen von Firmen aus der Region eine Rolle. Was die Ziele für dieses Jahr sind.

Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost: So ist die Region um Dessau-Roßlau durch das Jahr 2025 gekommen

Die Agentur für Arbeit ist mit dem Jahr 2025 weitgehend zufrieden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Arbeitsmarkt im Osten Sachsen-Anhalts ist nach einer Einschätzung von Olaf Ruch, dem Chef der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Ost, vergleichsweise gut durch das Jahr 2025 gekommen. Die Arbeitslosenquote beträgt im Agenturbezirk 7,7 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte weniger als der Landesschnitt mit acht Prozent Arbeitslosen. Schlusslicht ist der Landessüden. Der Agenturbezirk umfasst die Stadt Dessau-Roßlau sowie die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg.