13.35 Uhr – Das Fotoalbum eines Zwangsarbeiters

Parallel zur Ausstellung über Reinhard Heydrich zeigt das Stadtmuseum Halle eine Schau zur Zeit des Nationalsozialismus in Halle. Darin erscheint auch ein Zwangsarbeiter mit seinen Ansichten der Stadt. Seine Fotos zeigen, wie er Halle damals dennoch kennenlernen konnte.

Nationalsozialismus in Halle: Wie ein Zwangsarbeiter die Stadt kennengelernt hat

Josef Sýkoras Fotoalbum zeigt Ansichten von Halle und seine eigenen Illustrationen. (Foto: Stadtmuseum Halle/Leihgabe von Anna Košárková)

13.13 Uhr – Jugendlicher aus Halle wird vermisst

Seit dem 2. Februar 2026 wird Carl R. aus Halle vermisst. Zuletzt wurde er in Halle gesehen. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.

Seit zwei Wochen vermisst: Wer hat Carl R. aus Halle gesehen? (Foto im Text)

12.04 Uhr – „Dein Schopp“ erobert den Saalekreis

Immer mehr Orte im Saalekreis wollen „Dein Schopp“. Welche neu dazugekommen sind, wie es vorangeht und welcher Ort die Abophase in Rekordzeit beenden will.

„Dein Schopp“ erobert den Saalekreis – welcher Ort kurz davor ist, die Rekordmarke zu knacken

230 Bürger und Bürgerinnen waren gekommen, um sich über das Konzept von „Dein Schopp“ zu informieren. (Foto: Heimatverein Nauendorf)

11.25 Uhr – HFC: Sorgen um Fakhro und Elezi

Malek Fakhro und Fatlum Elezi haben sich im Test beim FC Eilenburg verletzt. Drohen Ausfälle im Ligabetrieb?

Drohen Ausfälle? So geht es den HFC-Profis Malek Fakhro und Fatlum Elezi

Malek Fakhro (l.) und Fatlum Elezi haben sich in Eilenburg verletzt. (Foto: Imago/Köhn)

Während die Ligaspiele ausfallen, brodelt es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. In Folge 39 unseres Podcasts Chemie kennt keine Liga geht es außerdem um eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele.

10.47 Uhr – Wasserrohrbruch in der Reilstraße

In der Reilstraße in Halle hat es am Mittwochmorgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft sind derzeit dabei, den Schaden zu reparieren. So lange dauert die Reparatur.

Ein Wasserrohrbruch beschäftigt die Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft am Mittwoch auf der Reilstraße. (Foto: Denny Kleindienst)

10.09 Uhr – Debatte um Sondervermögen geht weiter

Stadträte in Halle debattieren über die Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur. Warum die Stadt schon jetzt 230.000 Euro verliert, obwohl noch kein Antrag gestellt ist.

Halles Finanzchef warnte vor dieser Entscheidung: „Ein Monat kostet 230.000 Euro“

Der Finanzausschuss der Stadt Halle tagte am Dienstag im Stadthaus. (Foto: Jonas Nayda)

9.28 Uhr – Daran forscht die Jugend in Halle

13 Projekte haben sich in Halle für den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ qualifiziert. Doch woran forscht die Jugend? Und welche Ideen hat sie?

Jugend forscht: Auf der Suche nach millimeterkleinen Tierchen und umweltfreundlichem Waschmittel

Johanna Mathilda Luise Schmidt und Clara Joachimi (von links) untersuchten aus Schafwolle gewonnene Tenside. Diese Substanzen kommen im Waschmittel zum Einsatz und werden oft aus Erdöl gewonnen. (Foto: Denny Kleindienst)

8.07 Uhr – Immer an die Umgebung angepasst

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 18. Februar geht es um einen Zeitgenossen, der hervorragend unauffällig sein kann.

365 Tage, 365 Tiere: Äußerst anpassungsfähig ist dieser Mitbewohner in Halle

Seine Umgebung genau im Blick, um sich ihr anzupassen hat dieser tierische Nachbar in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.25 Uhr – Olympia: Halle jubelt über Bob-Silber

Mit Thorsten Margis und Alexander Schüller hat der SV Halle in Italien zwei heiße Eisen im Feuer. Einer hat bereits eine Top-Leistung geliefert, was auch Schwimmstar Paul Biedermann begeistert.

Party in der Kneipe: Halle jubelt über Silber für Bob-Anschieber Alexander Schüller

Jubel im Tomic in Halle über Deutschlands Bob-Fahrer und Silber für Alexander Schüller. (Foto: Dirk Skrzypczak)

6.32 Uhr – Erste Frau an der Spitze wandert im Kirchenkreis

Ute Niethammer ist die erste Frau an der Spitze der Kirchenverwaltung in Halle und dem nördlichen Saalekreis. Die 55-Jährige aus Baden überrascht mit ungewöhnlichen Plänen, wie sie Land und Leute kennenlernen möchte.

Neue Leitung in Halle: Superintendentin will im Kirchenkreis auf Reisen gehen

Ute Niethammer ist die neue Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. (Foto: Silvia Zöller)

6.16 Uhr – Prozess um Räumung von WG vor Gericht

Eine siebenköpfige Wohngemeinschaft will sich nicht aus ihrer Wohnung klagen lassen. Dafür gibt es Solidaritätsbekundungen vor dem Gericht. Und ein Angebot im Gerichtssaal, welches sie doch noch zum Auszug bewegen soll.

Die sieben Mieter aus der Wohngemeinschaft und ihr Anwalt: Bei der Verhandlung im Amtsgericht mussten sie anwesend sein. (Foto: Denny Kleindienst)

5.53 Uhr – So war der Neujahrsempfang von OB Vogt

Sein Amtsvorgänger hatte darauf verzichtet, Oberbürgermeister Alexander Vogt lud nun wieder zum Neujahrsempfang ins Stadthaus ein. Auf der Gästeliste standen namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Nach 14 Jahren Pause: Neujahrsempfang der Stadt Halle für 220 Gäste

Rund 220 Gäste waren am Montagabend zum Neujahrsempfang der Stadt gekommen. (Foto: Jonas Nayda)

