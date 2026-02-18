Stadträte in Halle debattieren über die Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur. Warum die Stadt schon jetzt 230.000 Euro verliert, obwohl noch kein Antrag gestellt ist.

Der Finanzausschuss der Stadt Halle tagte am Dienstag im Stadthaus.

Halle (Saale)/MZ. - Der Finanzausschuss der Stadt Halle hat am Dienstag über die Verwendung des 116 Millionen Euro schweren Sondervermögens für Infrastruktur debattiert. Die Vorstellungen, wie man dieses Geld am besten einsetzen sollte, gingen weit auseinander. Doch was die Räte am Ende beschlossen, machte den Finanzbeigeordneten ganz und gar nicht glücklich.