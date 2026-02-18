Pobzigs Ortsbürgermeister Rainer Weißenborn blickt auf das Jahr 2025 zurück und hofft 2026 vor allem auf Fördergeld für die maroden Straßen.

Die Schmiedegasse in Pobzig ist aufgrund ihres schlechten Zustands teilweise gesperrt. Eine Sanierung ist dringend nötig.

Pobzig/MZ. - Seit insgesamt 30 Jahren steht Rainer Weißenborn an der Spitze von Pobzig. Nach einer fünfjährigen Pause wurde er 2024 erneut zum Ortsbürgermeister gewählt. „Mir liegt alles, was im Dorf passiert, am Herzen“, sagt der 71-Jährige. Dazu gehören auch die Ortsteile Gramsdorf und Borgesdorf. Gemeinsam zählt die Gemeinde rund 312 Einwohner.