Parallel zur Ausstellung über Reinhard Heydrich zeigt das Stadtmuseum Halle eine Schau zur Zeit des Nationalsozialismus in Halle. Darin erscheint auch ein Zwangsarbeiter mit seinen Ansichten der Stadt. Seine Fotos zeigen, wie er Halle damals dennoch kennenlernen konnte.

Nationalsozialismus in Halle: Wie ein Zwangsarbeiter die Stadt kennengelernt hat

Josef Sýkoras Fotoalbum zeigt Ansichten von Halle und seine eigenen Illustrationen.

Halle (Saale)/MZ. - Parallel zur Schau „Reinhard Heydrich. Karriere und Gewalt“ der Stiftung Topographie des Terrors, die auf ihrer Wanderung durch Deutschland als erstes in Halle Station macht, wurde gleichzeitig eine eigene, kleinere Werkstattausstellung im Stadtmuseum eröffnet. „Spuren in Halle. Zum Forschen und Mitmachen“ heißt sie, und fordert genau dazu auf: zu forschen und mitzumachen.