Dem Hallenser Reinhard Heydrich ist in seiner Geburtsstadt eine Ausstellung gewidmet, die das Leben und die Karriere des „Schlächters von Prag“ beleuchtet.

Das Leben des „Schlächters von Prag“

Das Propagandabild von 1941 zeigt Reinhard Heydrich als idealtypischen Deutschen, zu sehen in der Ausstellung in Halle.

Halle/MZ - Wie wurde aus dem musisch begabten und intelligenten, Geige spielenden Kind aus „gutem Hause“ der sogenannte „Schlächter von Prag“? Wie entwickelte sich Reinhard Heydrich zu dem Mann, der in leitender Funktion die Tötung – unter anderem war er „Beauftragter für die Gesamtlösung der Judenfrage“ und als solcher Leiter der Wannseekonferenz 1942 – Tausender Menschen zu verantworten hatte?