Vorwürfe von Vetternwirtschaft erschüttern Sachsen-Anhalts AfD. Mitglieder an der Basis fordern jetzt Aufklärung zu Überkreuz-Anstellungen von Verwandten – und fragen sich, wann die Landesspitze handelt.

"Schlag ins Gesicht für alle Mitglieder" - AfD-Basis rebelliert wegen Vetternwirtschaft

„Ein Schlag ins Gesicht“: Hannes Loth (AfD) kritisiert die Vetternwirtschaft-Diskussion in seiner Partei.

Magdeburg/MZ - Wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD brodelt es an der Parteibasis. Immer mehr Kritik richtet sich gegen die AfD-Landesspitze, weil diese bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert hat.