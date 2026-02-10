weather wolkig
  4. Filz-Affäre in Sachsen-Anhalt: AfD-Basis rebelliert wegen Vetternwirtschaft

Vorwürfe von Vetternwirtschaft erschüttern Sachsen-Anhalts AfD. Mitglieder an der Basis fordern jetzt Aufklärung zu Überkreuz-Anstellungen von Verwandten – und fragen sich, wann die Landesspitze handelt.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 10.02.2026, 17:51
„Ein Schlag ins Gesicht“: Hannes Loth (AfD) kritisiert die Vetternwirtschaft-Diskussion in seiner Partei.
„Ein Schlag ins Gesicht": Hannes Loth (AfD) kritisiert die Vetternwirtschaft-Diskussion in seiner Partei.

Magdeburg/MZ - Wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD brodelt es an der Parteibasis. Immer mehr Kritik richtet sich gegen die AfD-Landesspitze, weil diese bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert hat.