Steuergeldfinanzierte Jobs für Familienmitglieder? Die AfD in Sachsen-Anhalt findet nichts dabei. Der extrem rechte Verleger Götz Kubitschek ist empört.

„Aufräumen muss man“ - Höcke-Vertrauter Kubitschek attackiert AfD-Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt

Götz Kubitschek gilt als einflussreicher Vordenker der rechten Szene.

Magdeburg/MZ - Die Praxis, dass nahe Verwandte sachsen-anhaltischer AfD-Politiker mit steuergeldfinanzierten Anstellungen versorgt werden, stößt jetzt auch im Umfeld der rechtsextremen Partei auf Kritik. Scharfe Worte findet Götz Kubitschek, Chef des Antaios-Verlags in Schnellroda (Saalekreis) und Vertrauter des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke.