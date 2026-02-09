weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Jobs für Familienangehörige: „Aufräumen muss man“ - Höcke-Vertrauter Kubitschek attackiert AfD-Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt

Steuergeldfinanzierte Jobs für Familienmitglieder? Die AfD in Sachsen-Anhalt findet nichts dabei. Der extrem rechte Verleger Götz Kubitschek ist empört.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 09.02.2026, 17:18
Götz Kubitschek gilt als einflussreicher Vordenker der rechten Szene.
Götz Kubitschek gilt als einflussreicher Vordenker der rechten Szene. (Foto: picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Praxis, dass nahe Verwandte sachsen-anhaltischer AfD-Politiker mit steuergeldfinanzierten Anstellungen versorgt werden, stößt jetzt auch im Umfeld der rechtsextremen Partei auf Kritik. Scharfe Worte findet Götz Kubitschek, Chef des Antaios-Verlags in Schnellroda (Saalekreis) und Vertrauter des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke.