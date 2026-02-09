Kommt Steuer für Superreiche? Linke will den Reichen ans Geld: Vermögenssteuer könnte Milliarden einbringen
Mit einer Vermögenssteuer könnten laut einer Studie 2,3 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt fließen. Klamme Kommunen unterstützen das, Wirtschaftsexperten warnen aber.
09.02.2026, 16:40
Magdeburg/MZ. - Eine bundesweite Wiedereinführung der Vermögenssteuer könnte Sachsen-Anhalt jährlich 2,3 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) anhand eines Steuerkonzepts der Linkspartei berechnet.