Mit einer Vermögenssteuer könnten laut einer Studie 2,3 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt fließen. Klamme Kommunen unterstützen das, Wirtschaftsexperten warnen aber.

Linke will den Reichen ans Geld: Vermögenssteuer könnte Milliarden einbringen

„Wir brauchen dieses Geld“, sagt Eva von Angern (Linke) zur Debatte einer neuen Vermögenssteuer.

Magdeburg/MZ. - Eine bundesweite Wiedereinführung der Vermögenssteuer könnte Sachsen-Anhalt jährlich 2,3 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) anhand eines Steuerkonzepts der Linkspartei berechnet.