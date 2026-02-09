weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Kommt Steuer für Superreiche?: Linke will den Reichen ans Geld: Vermögenssteuer könnte Milliarden einbringen

Kommt Steuer für Superreiche? Linke will den Reichen ans Geld: Vermögenssteuer könnte Milliarden einbringen

Mit einer Vermögenssteuer könnten laut einer Studie 2,3 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt fließen. Klamme Kommunen unterstützen das, Wirtschaftsexperten warnen aber.

Von Jan Schumann 09.02.2026, 16:40
„Wir brauchen dieses Geld“, sagt Eva von Angern (Linke) zur Debatte einer neuen Vermögenssteuer.
„Wir brauchen dieses Geld“, sagt Eva von Angern (Linke) zur Debatte einer neuen Vermögenssteuer. (Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu)

Magdeburg/MZ. - Eine bundesweite Wiedereinführung der Vermögenssteuer könnte Sachsen-Anhalt jährlich 2,3 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) anhand eines Steuerkonzepts der Linkspartei berechnet.