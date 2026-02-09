Trotz Rekordhaushalt und Corona-Sondervermögen: Sachsen-Anhalt schreibt 2025 tiefrote Zahlen und muss neue Schulden aufnehmen. Was bedeutet das für die nächsten Jahre?

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) hat für das Jahr 2025 tiefrote Zahlen berechnet. Das Land muss neue Schulden aufnehmen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat 2025 ein Minus von fast einer Milliarde Euro erwirtschaftet – obwohl das Land mit seinem 15-Milliarden-Haushalt und dem Corona-Sondervermögen mehr Geld als je zuvor zur Verfügung hatte. Laut einer internen Kabinettsvorlage aus dem Finanzministerium in Magdeburg summiert sich das Minus aktuell auf 962 Millionen Euro – das Land gab also deutlich mehr aus, als es im gleichen Zeitraum einnahm, etwa mit Steuern.