Psychologie Welcher Hund passt zu mir? Studie zeigt, welche Persönlichkeiten bei Mensch und Tier harmonieren
Ob Familienmitglied oder Blindenführer – damit Hund und Mensch harmonisch zusammenleben, muss die Chemie stimmen. Psychologinnen aus Jena haben erforscht, welche Rolle die Persönlichkeit von Zwei- und Vierbeinern dabei spielt. Warum Gegensätze sich oft doch nicht anziehen.
08.02.2026, 18:00
Jena/MZ - Der Wunsch nach einem tierischen Begleiter lässt sich relativ einfach erfüllen. Bei Züchtern kann quasi jeder einen Hund kaufen. Die Erfahrung zeigt aber: Nicht immer harmonieren Mensch und Tier. Das ist auch Yana Bender aufgefallen.