Ob Familienmitglied oder Blindenführer – damit Hund und Mensch harmonisch zusammenleben, muss die Chemie stimmen. Psychologinnen aus Jena haben erforscht, welche Rolle die Persönlichkeit von Zwei- und Vierbeinern dabei spielt. Warum Gegensätze sich oft doch nicht anziehen.

Welcher Hund passt zu mir? Studie zeigt, welche Persönlichkeiten bei Mensch und Tier harmonieren

Yana Bender forscht an der Universität Jena zu Beziehungen zwischen Hunden und Menschen. Hier im Bild: die Psychologin mit Hündin Maja

Jena/MZ - Der Wunsch nach einem tierischen Begleiter lässt sich relativ einfach erfüllen. Bei Züchtern kann quasi jeder einen Hund kaufen. Die Erfahrung zeigt aber: Nicht immer harmonieren Mensch und Tier. Das ist auch Yana Bender aufgefallen.