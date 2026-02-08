Die Gerda Henkel Stiftung bewilligt der Universität Magdeburg eine Million Euro für den Aufbau des Wissenschaftsnetzwerkes „Humanitäre Studien“.

Wie könnte hier geholfen werden? Flutschäden in Aceh Tamiang, Indonesien, Dezember 2025

Halle/MZ - Für die Magdeburger Politikwissenschaftlerin Kristina Roepstorff und ihre Kollegen gab es die Bescherung schon vor Weihnachten. Ende November wurde ihr Förderantrag bei der Gerda Henkel Stiftung bewilligt. Die Stiftung unterstützt in den nächsten drei Jahren den Aufbau eines „Wissenschaftsnetzwerks Humanitarian Studies“ in Deutschland mit einer Million Euro. Auf die restlichen 74 Projekte entfallen zusammen 8,3 Millionen. Damit ist klar: Das Thema des Wissenschaftsnetzwerks ist nicht nur den Wissenschaftlern, sondern auch ihren Förderern sehr wichtig.