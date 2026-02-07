weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Ex-Finanzminister mit neuem Job: Autoland-Vizechef Christian Lindner kündigt Expansion des Konzerns an

Ex-Finanzminister mit neuem Job Autoland-Vizechef Christian Lindner kündigt Expansion des Konzerns an

Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner ist in den Fahrzeughandel eingestiegen. Der neue Autoland-Vize erklärt im MZ-Interview, was er vorhat und wie seine Frau die Jobwahl beeinflusste.

Von Steffen Höhne und Jan Schumann 07.02.2026, 07:00
Christian Lindner ist seit Januar Vize-Chef von Autoland.
Christian Lindner ist seit Januar Vize-Chef von Autoland. (Foto: Autoland)

Halle/MZ - Seit gut einem Monat ist der ehemalige Bundesfinanzminister und Ex-FDP-Chef Christian Lindner Vize-Chef des großen Gebrauchtwagenhändlers Autoland in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld). Als sein neuer Job Mitte November 2025 bekannt wurde, löste das bei vielen zunächst Verwunderung aus.