Auch für Deutschland sei der lange so selbstverständliche Frieden in Gefahr, sagt der Politikprofessor Johannes Varwick von der Universität Halle. In seinem neuen Buch „Stark für den Frieden“ rechnet er mit der nationalen Sicherheitspolitik ab. Warum er dieser die Note „nicht ausreichend“ gibt.

Johannes Varwick, Professor für Politikwissenschaft an der Univerisät Halle. Mit der deutschen Sicherheitspolitik der letzten Jahre geht er hart ins Gericht.

Halle/Berlin/MZ. - Die alte Weltordnung gerät derzeit aus den Fugen. In seinem neuen Buch „Stark für den Frieden“ plädiert Politikprofessor Johannes Varwick von der Martin-Luther-Universität für ein Umdenken in der deutschen Politik, die er auf einem Irrweg sieht. Was aus seiner Sicht falsch läuft - und ob die alte Partnerschaft mit den USA und die Nato noch zu retten sind, darüber sprichter im Interview.