Der ehemalige Bundesfinanzminister wird Vize-Chef des großen Gebrauchtwagenhändlers Autoland aus Sachsen-Anhalt. Wie kam der ehemalige FDP-Chef zu dem Job?

Christian Lindner wird Vize-Chef bei Gebrauchtwagenhändler Autoland - Wie kam es dazu?

Christian Lindner (links) soll in die Fußstapfen von Autoland-Gründer Wilfried Wilhelm Anclam treten.

Halle/MZ. - Christian Lindners Liebe zu PS-Boliden ist bekannt. Der ehemalige Bundesfinanzminister besitzt einen Porsche 911 SC Targa mit schwarzen Felgen und schwarzer Innenausstattung. Das G-Modell aus dem Baujahr 1982 hat 180 PS. Seine Leidenschaft macht der ehemalige FDP-Spitzenpolitiker jetzt zum Beruf. Der 46-Jährige wird stellvertretender Vorstandschef beim großen ostdeutschen Gebrauchtwagenhändler Autoland AG mit Firmenzentrale in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld), teilte das Unternehmen mit. Am 1. Januar soll Lindner den neuen Job antreten.