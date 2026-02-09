In der Waisenhausstraße in Oschersleben wurde Sonntagnacht ein Pärchen von einer dreiköpfigen Gruppe Männer angegriffen. Die Täter konnten nach dem Angriff entkommen.

Oschersleben. - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Pärchen in der Waisenhausstraße in Oschersleben angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2.20 Uhr.

Demnach sei es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 51-Jährigen, seiner 47-Jährigen Begleiterin und einer dreiköpfigen Gruppe gekommen. Im Folgenden hätten zwei Personen aus der Gruppe den 51-Jährigen angegriffen und auf ihn eingeschlagen sowie eingetreten.

Als die 47-Jährige schlichtend eingreifen wollte, sei sie von den Tätern zu Boden gestoßen worden. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Hornhäuser Straße geflüchtet. Das Pärchen wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Laut der Polizei werden Angreifer als männliche Personen mit afrikanischem Phänotyp, die etwa 30 Jahre alt sein sollen, beschrieben.

Die Polizei suche nun Zeugen der Tat sowie Hinweise zu den Tätern. Diese würden im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das Elektronische Polizeirevier entgegengenommen.