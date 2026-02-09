Unter Drogen Messer-Angriff in Havelberg! 34-Jähriger sticht auf zwei Männer ein

Ein 34-Jähriger soll am frühen Samstagabend in Havelberg zwei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ein Zeuge half einem Opfer bei der Flucht, wenig später nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Das ist bisher bekannt.